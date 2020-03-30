Пожар в Сороках унес жизнь пенсионерки

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Инцидент произошел утром в субботу в селе Раковэц. Загорелся частный дом.

На место происшествия прибыли пожарные, которые установили, что огнем объята одна из комнат жилища. Очаг был потушен в кратчайшее время. Внутри пылавшего здания обнаружили труп 92-летней владелицы дома.

По предварительным данным, причиной ЧП стало несоблюдение правил противопожарной безопасности при использовании печей и дымоходов. Все обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.

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