Пожар в Сороках унес жизнь пенсионерки

Пожар в Сороках унес жизнь пенсионерки

Инцидент произошел утром в субботу в селе Раковэц. Загорелся частный дом. 

На место происшествия прибыли пожарные, которые установили, что огнем объята одна из комнат жилища. Очаг был потушен в кратчайшее время. Внутри пылавшего здания обнаружили труп 92-летней владелицы дома.

По предварительным данным, причиной ЧП стало несоблюдение правил противопожарной безопасности при использовании печей и дымоходов. Все обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.

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