Пожар в Слободзейском районе унёс жизнь пенсионерки (ФОТО)

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Трагедия произошла в селе Терновка Слободзейского района. Вечером 4 июля обеспокоенные соседи собрались возле одного из жилых домов.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, возгорание обнаружила внучка, которая часто навещала свою бабушку. К несчастью, огонь унёс жизнь 94-летней хозяйки владения. На момент приезда пожарных женщина уже была мертва.

По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Специалисты отрабатывают возможные версии чрезвычайного происшествия.