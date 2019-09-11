Пожар в Слободзее: спасатели боролись с огнём более двух часов (ФОТО)

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Пожар вспыхнул в доме на улице Гайдара. Хозяин пытался самостоятельно его потушить, но безуспешно.

Как сообщает mvdpmr.org, 68-летний домовладелец попытался потушить всё усиливавшееся пламя водой из поливочного шланга, но не справился с задачей. В связи с этим соседи вызвали пожарных. На место происшествия прибыли два дежурных расчёта СВПЧ-8, которые свыше двух часов боролись с возгоранием.

Площадь пожара составила 45 кв.м. Огнём были полностью уничтожены шифер, деревянная конструкция кровли и доски, хранившиеся на чердаке. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось спасти внутреннюю часть помещения и имущество.

Специалисты установили, что причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки на чердаке. Разбирательство продолжается. Материальный ущерб устанавливается.