Пожар в Слободзее: сгорел сарай и всё, что в нем находилось

Поздним вечером во дворе частного домовладения на улице Котовского загорелся деревянный сарай. 39-летний хозяин, случайно выйдя на улицу, заметил полыхающее строение. Мужчина сразу обратился за помощью в службу «101».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в течение получаса сотрудники СВПЧ-8 потушили пожар. Им удалось предотвратить распространение огня на жильё, расположенное на расстоянии 4 метров от очага возгорания.

Хозяйственная постройка, внутри которой находились бытовой инвентарь и рабочие инструменты, сгорела полностью. Также была повреждена кровля времянки.

По мнению специалистов, причиной воспламенения стало нарушение Правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки. Электроснабжение проходило по деревянной конструкции с использованием соединения двух электрически несовместимых металлов – меди и алюминия.

Материальный ущерб устанавливается. Ведётся разбирательство.