Пожар в секторе Чеканы: спасатели вытащили из квартиры надышавшегося угарным газом мужчину

0

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пожар случился в воскресенье вечером в доме, расположенном на улице М. Садовяну столичного сектора Чеканы.

На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже. Пожарным удалось эвакуировать 39-летнего хозяина квартиры, который получил отравление угарным газом. Пострадавший был передан врачам бригады скорой помощи.

Кроме этого, спасатели эвакуировали 6 человек, проживающих в квартирах на верхних этажах, чтобы исключить риск отравления угарным газом. Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства возгорания.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 29 чрезвычайных ситуациях.