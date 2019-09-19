Пожар в Садова: огонь уничтожил 80% жилого дома, изъяты два газовых баллона (ФОТО)

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Сильный пожар вспыхнул вчера, 18 сентября, в селе Садова Каларашского района. На место происшествия были направлены три пожарных расчёта.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, спасатели установили, что огонь охватил жилой дом. Пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание и предотвратить его распространение на соседние дома. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 80% дома, а также имущество, которое в нём находилось.

Спасателям удалось вовремя изъять два газовых баллона, которые находились в доме, что позволило избежать трагедии.

Причину и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.