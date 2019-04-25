Пожар в Рыбнице: загорелся частный дом

Пожар в Рыбнице: загорелся частный дом

На улице Крутая Горка ночью загорелся нежилой частный дом. Треск и хлопанье взрывающегося шифера разбудили людей из многоэтажки напротив. Они и позвонили по номеру 101.

Два часа понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание площадью 150 квадратных метров. Пламенем уничтожены две комнаты из трёх и кровля дома, пишет mvdpmr.org.

Инспектор Госпожнадзора как основную причину пожара рассматривает неосторожное обращение с огнём. Как говорят очевидцы, дом давно стоит бесхозным и туда есть свободный доступ.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.

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