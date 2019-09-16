Пожар в Рыбнице: загорелось помещение в Доме быта

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О чрезвычайном происшествии в центре города сообщили очевидцы. Горело помещение на втором этаже Дома быта в Бендерах.

На месте происшествия работали три пожарных расчёта. Огонь отсекали в течение 30 минут. Спустя полтора часа успешно ликвидировали возгорание.

Его площадь составила 300 кв. м. Сгорели оконные рамы, кровля, старая мебель. Частично обрушилось потолочное перекрытие. Как выяснилось, это помещение долгое время не использовалось. Этажом ниже располагаются мастерские по ремонту одежды и обуви, фотоателье. Пожарным удалось уберечь их от огня, пишет mvdpmr.org.

Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются. Разбирательство продолжается.