Пожар в Приднестровье: загорелась баня при частном доме

На территории одного из частных домовладений, расположенных на улице Колхозной села Суклея, загорелась баня.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, почти час понадобился огнеборцам для ликвидации воспламенения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю обшивку парилки и деревянный навес при входе в предбанник.

Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются. Известно, что 40-летняя хозяйка растопила печь и вернулась к домашним хлопотам. Спустя 10 минут женщина увидела полыхающее помещение. Сама сельчанка не пострадала.

По данному факту проводится разбирательство.