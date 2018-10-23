Пожар в Приднестровье: загорелась баня при частном доме

Пожар в Приднестровье: загорелась баня при частном доме

На территории одного из частных домовладений, расположенных на улице Колхозной села Суклея, загорелась баня. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, почти час понадобился огнеборцам для ликвидации воспламенения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю обшивку парилки и деревянный навес при входе в предбанник.

Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются. Известно, что 40-летняя хозяйка растопила печь и вернулась к домашним хлопотам. Спустя 10 минут женщина увидела полыхающее помещение. Сама сельчанка не пострадала.

По данному факту проводится разбирательство.

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