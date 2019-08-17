Пожар в парке «Ла Извор»: огонь тушили два пожарных расчёта (ФОТО, ВИДЕО)

0

Пожар вспыхнул в пятницу вечером в парке «Ла Извор» в секторе Буюканы. По словам жителей столицы, неприятный запах ощущался на территории всего микрорайона Скуляны.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были направлены два пожарных расчёта. Было установлено, что горит мусор, передаёт agora.md.

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, огонь вспыхнул на берегу озера. Пламя и густой дым можно было увидеть издалека.

Видео: protv.md