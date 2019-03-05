Пожар в Парканах: детская комната выгорела полностью

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В селе Парканы в Приднестровье загорелся частный дом. В детской, где играл 3-летний мальчик, воспламенился телевизор. Маленький Матвей выбежал из комнаты и попытался объяснить деду, что случилось.

К счастью, 82-летний пенсионер и его правнук вовремя успели выйти на улицу. Позвали на помощь соседей, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Жители близлежащих домов откликнулись без промедлений. Кто-то обесточил строение, кто-то вызвал спасателей и медиков. На месте ЧП работали два пожарных расчета. Спустя час специалисты ликвидировали возгорание площадью 25 квадратных метра. Детская комната выгорела полностью.

Обстоятельства выясняются.