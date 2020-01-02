Пожар в Окнице: специалисты назвали три основные версии возгорания (ФОТО)

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Лаборатория экспериментального пожаротушения расследует обстоятельства пожара в селе Липник Окницкого района, в результате которого скончались двое детей и мужчина. После проведения статических и динамических исследований места, специалисты выдвинули три версии возгорания.

Первая версия – неосторожность при курении. Вторая – нарушение правил пожарной безопасности при установке электрооборудования. Третья – короткое замыкание. Точная причина возгорания будет установлена после выяснения всех обстоятельств.

Стоит отметить, что до трагедии сотрудники ГИЧС посещали этот дом и предупреждали взрослых о последствиях, к которым может привести несоблюдение правил пожарной безопасности.

Напомним, что инцидент произошел вечером 1 января в частном доме села Липник. Спасатели вытащили из здания двух несовершеннолетних и мужчину. Все они были без сознания. 54-летний мужчина скончался на месте, а детей в возрасте 2 и 4 лет доставили в реанимационное отделение районной больницы. К сожалению, спасти их не удалось.