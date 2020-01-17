Пожар в многоэтажке в Тирасполе: спасатели нашли труп квартиросъёмщика (ФОТО)

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Возгорание произошло сегодня ранним утром на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Юности. На место происшествия выехали три пожарных расчёта. За считанные минуты возгорание было локализовано.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, огнём повреждены диван и стены одной из комнат. В соседней было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что 46-летний житель Григориопольского района арендовал квартиру на протяжении года, злоупотреблял спиртными напитками, курил в помещении. Состоял на учёте как наркоман.

По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Накануне вечером соседи видели мужчину в подвыпившем состоянии. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.