Пожар в многоэтажке в Тирасполе: спасатели нашли труп квартиросъёмщика (ФОТО)

Пожар в многоэтажке в Тирасполе: спасатели нашли труп квартиросъёмщика (ФОТО)

Возгорание произошло сегодня ранним утром на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Юности. На место происшествия выехали три пожарных расчёта. За считанные минуты возгорание было локализовано.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, огнём повреждены диван и стены одной из комнат. В соседней было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что 46-летний житель Григориопольского района арендовал квартиру на протяжении года, злоупотреблял спиртными напитками, курил в помещении. Состоял на учёте как наркоман.

По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Накануне вечером соседи видели мужчину в подвыпившем состоянии. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

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