Пожар в многоэтажке в Тирасполе: пострадали трое

Пожар в многоэтажке в Тирасполе: пострадали трое

Пожар в многоквартирном доме в Тирасполе произошёл днём 10 января. О задымлении в квартире, расположенной на девятом этаже, сообщил сосед.

На месте происшествия работали три расчёта пожарных. Жильцов эвакуировали, передаёт mvdpmr.org. Медицинская помощь понадобилась трём соседкам. С отравлением продуктами горения двух из них госпитализировали. Ещё одна пострадавшая, 32-летняя беременная женщина, находится под наблюдением специалистов.

Возгорание было локализовано в течение 20 минут. В трёхкомнатной квартире полностью выгорел зал и прихожая.

По предварительному заключению пожарных, причиной ЧП стала неосторожность при курении. Разбирательство по факту пожара продолжается.

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