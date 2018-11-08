Пожар в многоэтажке на Буюканах: два человека выпрыгнули из окна (ВИДЕО)

На видеозаписи, присланной очевидцами в адрес портала protv.md, видно, как из квартиры валит густой черный дом. На месте происшествия работают пожарные.

Очевидцы утверждают, что два человека, которые находились в квартире, выпрыгнули из окна. Еще одного мужчину вытащили пожарные, его забрала “скорая”.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.