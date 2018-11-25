Пожар в коммуне Бубуечь едва не привел к взрыву газового баллона (ВИДЕО)

Этим утром сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД получили сообщение о пожаре, вспыхнувшем на складе с древесиной в коммуне Бубуечь, входящей в состав муниципия Кишинев. 

На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Удалось установить, что горит котельная склада, площадью 40 квадратных метров. Пожарным удалось вынести из помещения газовый баллон, который мог взорваться в результате инцидента.

За полчаса пожар удалось ликвидировать, а через два часа – и потушить. Своевременное вмешательство спасателей помогло спасть оставшуюся часть склада – площадью 2460 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства инцидента выясняются.

Отметим, что за последние сутки спасатели отреагировали на 24 рисковые ситуации.

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