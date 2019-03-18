Пожар в Кодру: огонь метнулся от сухой травы на склад

Пожар в Кодру: огонь метнулся от сухой травы на склад

Накануне утром пожарные ликвидировали возгорание на улице Юбилейной, 41 в пригороде Кодру. Тревожный звонок в службу 112 поступил в 11.51. 

Согласно данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, загорелась сухая растительность, а пламя распространилось на располагавшийся поблизости склад. На место происшествия выехали 5 пожарных машин, которые ликвидировали огонь в 13.12.

По словам полицейских, из-за смены направления ветра огонь повредил старые вещи, древесину и использованное железо, которые находились внутри склада. Пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь не распространился на расположенные поблизости здания.

Обстоятельства выясняются.

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