Пожар в Кишиневе: огонь вспыхнул в квартире девятиэтажки

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В понедельник, 16 сентября, пожарные были задействованы в тушении возгорания, произошедшего в девятиэтажном доме по адресу Албишоара, 76/2. Огонь вспыхнул в пятикомнатной квартире на первом этаже здания.

С возгоранием боролись два пожарных расчета. Огонь охватил две комнаты и кухню квартиры, а также мусор за домом. Пожарным удалось эвакуировать жильцов соседних квартир и быстро локализовать огонь.

В результате инцидента никто не пострадал. Огонь повредил имущество внутри квартиры, а также окно квартиры на втором этаже, над источником возгорания.

Причина и обстоятельства пожара выясняются.