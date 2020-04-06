Пожар в Кицканах: в доме загорелся самодельный бойлер

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Огонь вспыхнул на чердаке. Вся многодетная семья в этот момент готовилась ко сну. Когда увидели яркие вспышки, вышли во двор и вызвали пожарных.

Дежурный расчёт СВПЧ из Бендер в течение часа ликвидировал возгорание. Кровля сгорела полностью. Причиной ЧП стало короткое замыкание. Виной всему – самодельный бойлер, который соорудил хозяин дома, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Ещё один пожар на днях произошёл в селе Гараба Рыбницкого района. У пенсионерки загорелась летняя кухня, в которой она проживала. Повреждена кровля, закончены стены внутри помещения. Хозяйка 86 лет не пострадала.

В в Тирасполе пьяный житель многоэтажки на улице Краснодонской чуть не устроил серьёзный пожар. Мужчина курил в комнате, расположенной на первом этаже, и бросал окурки в окно. Произошло возгорание. В результате – испорчен фасад здания, повреждёно окно. Виновник ЧП привлечён к административной ответственности.

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