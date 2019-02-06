Пожар в Каушанах: спасатели успели эвакуировать жильцов дома и вытащить газовый баллон (ФОТО)

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В одном из домов города Каушаны в ночь на 6 февраля вспыхнул огонь. На место происшествия были направлены две пожарные машины.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, прибыв к месту ЧП, пожарные установили, что огонь охватил две комнаты, а также крышу дома. В кратчайшие сроки спасателям удалось эвакуировать из пылающего здания его жильцов – мужчину и двух женщин, которые не пострадали. Более того, сотрудники ГИЧС вытащили из охваченного огнём дома газовый баллон, избежав таким образом возможного взрыва.

В результате инцидента сгорели все материальные ценности, находящиеся в доме, а также 70% крыши. Согласно предварительным данным, пожар вспыхнул из-за нарушений правил безопасности при использовании открытого огня в помещении. Обстоятельства и причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

В связи с этим представители ГИЧС настоятельно рекомендуют жителям страны строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагедии, пожара и отравления угарным газом. Граждан призывают правильно использовать печи и электрообогреватели. Кроме этого, пожарные советуют использовать открытый огонь с большой осторожностью.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа пожарные и спасатели пришли на помощь в 14 чрезвычайных ситуациях.