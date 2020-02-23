Пожар в Каушанах: спасатели эвакуировали жильцов и пенсионерку с ограниченными возможностями

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Инцидент произошел после обеда 22 февраля в Каушанах. Возгорание вспыхнуло на втором этаже дома по улице Унирий.

На место происшествия прибыли две бригады пожарных. Поскольку подъезд был заполнен дымом, спасатели эвакуировали жильцов, чтобы предотвратить отравление угарным газом. Кроме того, пожарные эвакуировали из квартиры 72-летнюю женщину с ограниченными физическими возможностями, которая не могла выбраться самостоятельно.

Возгорание было ликвидировано, удалось не допустить его распространения на другие квартиры. Основная версия ЧП – несоблюдение правил безопасности при использовании бытовой техники. В частности, пожарные обнаружили в квартире, где произошел инцидент, включенный в розетку утюг.

В результате пожара никто не пострадал. Стоит отметить, что за последние сутки специалисты ГИЧС пришли на помощь к гражданам в 57 рисковых ситуациях.