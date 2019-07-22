Пожар в Каушанах: спасатели эвакуировали из горящего дома двоих детей (ФОТО)

Пожар в Каушанах: спасатели эвакуировали из горящего дома двоих детей (ФОТО)

21 июля сотрудники ГИЧС были задействованы в ликвидации пожара, произошедшего в частном доме в селе Копанка Каушанского района.

На место происшествия прибыли две машины спасателей. Пожар вспыхнул в одной из комнат, а остальные помещения были заполнены дымом.

Пожарные вывели из дома двух детей в возрасте 6 и 12 лет. К счастью, несовершеннолетние не пострадали. Также спасатели обнаружили и вынесли из дома газовый баллон, что позволило избежать взрыва.

Возгорание было локализовано в кратчайшие сроки. В результате пожар уничтожил ценности в комнате площадью 20 м2.

Причины инцидента выясняются, ведётся разбирательство.

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