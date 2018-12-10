Пожар в Каменском районе: подозревают поджог

9 декабря в селе Хрустовая Каменского района в одном из частных домов случился пожар. Прибывшему на место происшествия экипажу спасателей удалось ликвидировать возгорание в течение нескольких минут.

Пожар охватил около 2 кв. м площади. От языков пламени в квартире 72-летней женщины пострадали мебель и телевизор. Общая сумма ущерба составила 4 000 рублей ПМР, пишет mvdpmr.org.

По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог. Обстоятельства инцидента выясняются.