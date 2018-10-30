Пожар в Григориополе: загорелись тюки с сеном

Пожар в Григориополе: загорелись тюки с сеном

ЧП произошло во дворе частного домовладения села Шипка около двух часов дня 28 октября. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 48-летний сельчанин увидел, что тюки с сеном охвачены пламенем. Они находились под навесом. Хозяин жилья принялся тушить пожар самостоятельно, соседи тем временем позвонили по номеру «101».

В течение 10 минут пожарные справились с воспламенением. Значительную часть сена, заготовленного на зиму, удалось сохранить. Причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнём. Разжигая костёр, мужчина отвлёкся и не заметил, как искры попали на тюки.

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