Пожар в гостинице на Телецентре: есть пострадавший

Пожар в гостинице на Телецентре: есть пострадавший

Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами I и II степени после того, как в номере отеля, в котором он проживал, начался пожар. Инцидент произошёл сегодня утром на Телецентре.

По словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, возгорание произошло на втором этаже здания. На место происшествия были направлены три бригады пожарных, передаёт unimedia.info.

Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.

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