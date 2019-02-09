Пожар в гостинице на Телецентре: есть пострадавший

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Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами I и II степени после того, как в номере отеля, в котором он проживал, начался пожар. Инцидент произошёл сегодня утром на Телецентре.

По словам пресс-секретаря ГИЧС Лилианы Пушкашу, возгорание произошло на втором этаже здания. На место происшествия были направлены три бригады пожарных, передаёт unimedia.info.

Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.