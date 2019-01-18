Пожар в Глодянском районе унёс жизни двух человек

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Двое граждан в возрасте 71 и 74 лет погибли в результате пожара, возникшего вчера вечером в селе Каменка Глодянского района. С огнём боролись две бригады спасателей.

После того, как пожар был потушен, в доме обнаружили тело 71-летней женщины. Позже был найден и 74-летний владелец жилища, который скончался по дороге в больницу, передаёт tvn.md.

Пламя уничтожило 40 % жилой площади. Предварительной причиной пожара является несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.