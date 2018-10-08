Пожар в Дубоссарах: вспыхнул старый дом

В селе Новая Кошница на неогороженной и заросшей травой дворовой территории по улице Котовского загорелся дом. В полуразрушенном строении никто не проживал, в отсутствии хозяина за жильём присматривали сельчане.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пламя охватило мебель в комнате, затем перекинулось на чердак. Очевидцы потушили пожар с помощью подручных средств. Огнём уничтожены диван, деревянный пол и кровля. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

После обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что к воспламенению причастны посторонние лица. Сумма материального ущерба, причинённого 48-летнему владельцу, насчитывает 4 000 рублей ПМР. Ведётся разбирательство.