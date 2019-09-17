Пожар в Днестровске: в доме семьи с двумя детьми взорвался светильник

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Пожар случился в квартире на пятом этаже жилого дома в Днестровске, где проживает молодая пара с двумя детьми.

По данным mvdpmr.org, ранним утром 25-летнюю женщину разбудил плач младшего сына. Она вошла в детскую успокоить малыша. Взяв на руки ребёнка, включила глицериновый цветной светильник. Спустя пару секунд за спиной услышала взрыв. Искры пламени попали на диван.

Молодая мама не стала терять времени: собрала детей, взяла документы и выбежала из квартиры. Соседи вызвали пожарных. Они сбили пламя в течение пяти минут. В комнате закопчены стены, уничтожены постельные принадлежности.

По одной из версий специалистов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание старой лампы. Как выяснилось, ночник был приобретён около 40 лет назад. Электрический прибор, во время эксплуатации которого выросло не одно поколение этой семьи, разорвался на мелкие части.

Разбирательство продолжается. Материальный ущерб устанавливается.