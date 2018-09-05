Пожар в частном доме в Приднестровье причинил двадцатитысячный ущерб хозяину

Сообщение о возгорании на территории одного из частных домовладений поступило по номеру «101» примерно в 10:50. ЧП произошло на улице Калинина села Токмазея.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, по указанному адресу прибыл расчёт СВПЧ-9. Горел навес, под которым было складировано 250 тюков с сеном, сухая кукуруза, деревянные балки и иное имущество. На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось около часа. Крыша постройки площадью 50 квадратных метров была полностью уничтожена пламенем. Сумма материального ущерба составила 20 000 рублей ПМР.

В ходе разбирательства стало известно, что 67-летний хозяин дома использовал при ремонте сварочный аппарат, находясь непосредственно под навесом. От искры, попавшей на сухую кукурузу, разгорелось пламя. По мнению специалистов, причиной пожара явилось нарушение Правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.