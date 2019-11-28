Пожар в частном доме в Каменке: погибла пожилая хозяйка (ФОТО)

0

Пожар произошёл этим утром в селе Окница Каменского района. Прохожие увидели клубы дыма, валившие из-под крыши частного домовладения, и вызвали пожарных.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело хозяйки жилища, пишет mvdpmr.org. Известно, что 87-летняя женщина проживала одна. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

Специалисты рассматривают несколько причин произошедшего. В их числе – неисправность электропроводки. При осмотре места пожара найдены оборванные части проводки, на которой висела лампочка. Разбирательство продолжается.