Пожар в частном доме в Каменке: погибла пожилая хозяйка (ФОТО)

Пожар в частном доме в Каменке: погибла пожилая хозяйка (ФОТО)

Пожар произошёл этим утром в селе Окница Каменского района. Прохожие увидели клубы дыма, валившие из-под крыши частного домовладения, и вызвали пожарных.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело хозяйки жилища, пишет mvdpmr.org. Известно, что 87-летняя женщина проживала одна. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

Специалисты рассматривают несколько причин произошедшего. В их числе – неисправность электропроводки. При осмотре места пожара найдены оборванные части проводки, на которой висела лампочка. Разбирательство продолжается.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md