Пожар в частном доме: сгорела крыша сарая

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На территории частного домовладения по улице Пушкина в Рыбнице загорелся сарай. В пожарную часть позвонили соседи. Огонь сбили за 10 минут, однако крыша сарая сгорела полностью.

В доме никто не проживает. За участком присматривает 30-летний мужчина, который содержит здесь домашнюю живность. Как выяснилось, он приходил накануне днём. Приготовил еду на печи, расположенной в хозпостройке, накормил питомцев и ушёл.

Специалисты обнаружили на печи и дымоходе многочисленные трещины. Возможно, искры от непотушенных поленьев попали на деревянные конструкции чердака и начали тлеть. Через время пламя охватило кровлю здания.

Разбирательство по факту случившегося продолжается.

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