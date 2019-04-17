Пожар в бельцком общежитии: внутри находились жильцы (ФОТО)

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Возгорание произошло 15 апреля в здании бывшего общежития по улице Алеку Руссо в Бельцах. Пожар вспыхнул в однокомнатной квартире на 1 этаже.

Во время инцидента в комнате находились жильцы. По их словам, они хотели посмотреть телевизор, когда почувствовали запах гари, исходящий из-за шкафа, пишет esp.md.

На место выехал экипаж пожарных. Возгорание удалось потушить за 20 минут, отмечает источник. К счастью, в результате пожара пострадали только вещи и внутреннее убранство квартиры. Жильцам медицинская помощь не понадобилась.

Предварительная версия происшествия — короткое замыкание. За шкафом, откуда распространялся дым, располагалась розетка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.