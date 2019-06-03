Пожар на улице Мунчештской: десятки людей эвакуированы (ВИДЕО)

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Спасатели эвакуировали более 20 человек после того, как на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице Мунчештской сегодня днем произошёл пожар.

К месту происшествия выехали пять машин спасателей. Они обнаружили, что квартира объята пламенем, а десятки людей заблокированы на верхних этажах. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы, в их числе – пять детей.

По данным ГИЧС, 7 гражданам с признаками отравления угарным газом понадобилась медицинская помощь. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства и причины пожара.