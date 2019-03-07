Пожар на складе в Вулканештах случился из-за возможного нарушения техники безопасности

Пожар на складе в Вулканештах случился из-за возможного нарушения техники безопасности

Предположительной причиной мощного пожара, который произошёл в Вулканештах, стало нарушение техники безопасности. Об этом сообщают на сайте управления полиции Гагаузии.

Возгорание произошло на территории одного из местных акционерных обществ, в двух закрытых боксах, арендуемых жителем Тараклийского района. В результате возгорания пламя перекинулось на соседние боксы, пишет gagauzinfo.md. Как следствие, сгорели автомобильные скаты, запчасти и деревянные полки. Также, в боксах было обнаружено множество ёмкостей с горючими материалами.

Предположительной причиной возгорания считают нарушение техники безопасности. Точная причина пожара будет установлена после проведения необходимых исследований.

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