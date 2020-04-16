Пожар на подстанции в секторе Ботаника: пострадавшие потребители смогут получить компенсацию

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Потребители в столичном секторе Ботаника, которые остались без света из-за пожара на трансформаторной подстанции и были подключены к электроэнергии после 13.00, вправе требовать у компании «Premier Energy Distribution» выплаты компенсации за превышение показателя непрерывности. Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ).

По данным пресс-службы ведомства, выплату компенсаций предусматривает Положение о качестве услуг по передаче и распределению электроэнергии.

Согласно документу, операторы распределительных систем будут рассчитывать и выплачивать компенсации за несоблюдение показателей качества на основании уведомления, полученного от конечного потребителя посредством: телефонного звонка в службу 24/24, электронной почты, почты, заявления, поданного в коммерческий офис или другие офисы связи с оператором системы/поставщиком электроэнергии. Если несоблюдение показателей качества подтвердится, компенсации должны быть выплачены в течение не более чем 30 дней с даты получения уведомления. Выплату должны включить в фактуру на следующий месяц.

По данным НАРЭ, допустимая продолжительность внеплановых отключений для потребителей электроэнергии в городской местности составляет 6 часов. Если этот показатель превышен, потребители, пострадавшие от перебоев, могут потребовать от системного оператора выплатить денежную компенсацию, размер которой будет рассчитываться оператором.

Напомним, что пожар произошел 11 апреля на трансформаторной подстанции 110/10kV на Ботанике. В результате ЧП без электричества остались порядка 40 тысяч потребителей, живущих в этом секторе.

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