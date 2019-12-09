Пожар на фабрике в Рыбнице: с огнём боролись почти пять часов (ФОТО)

Пожар на фабрике в Рыбнице: с огнём боролись почти пять часов (ФОТО)

Крупный пожар на фабрике нетканых материалов на улице Чернышевского в Рыбнице тушили почти пять часов. Сообщение поступило около девяти утра. Как позже выяснилось, возгорание произошло гораздо раньше, на протяжении часа сотрудники предприятия пытались справиться с ним самостоятельно.

По данным МВД Приднестровья, огонь сначала вспыхнул на складе, где хранились тюки с войлоком и ветошью. Он быстро распространялся. На месте происшествия работали 25 пожарных, были задействованы шесть спецавтомобилей СВПЧ. Пламя удалось сбить спустя четыре часа и ещё через час завершить ликвидацию. Площадь пожара составила 2300 кв. м.

По предварительному заключению специалистов пожнадзора, причиной ЧП стало нарушение техники пожарной безопасности при проведении огневых работ. Установлено, что в то утро в складском помещении при помощи газовой сварки демонтировали трубы отопления. Разбирательство продолжается.

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