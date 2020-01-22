Пожар на Ботанике унёс жизнь пенсионерки. Трое детей в больнице (ФОТО)

Пожар на Ботанике унёс жизнь пенсионерки. Трое детей в больнице (ФОТО)

Этим утром в пятиэтажном жилом доме на Ботанике вспыхнул пожар. Согласно данным ГИЧС, загорелась 2-комнатная квартира на 3 этаже.

К месту происшествия прибыли 3 спецмашины. Огонь успел уничтожить старые вещи, хранившиеся в квартире. Спасатели эвакуировали несколько человек из соседних жилищ, а также 73-летнюю женщину из квартиры, где произошёл пожар. К несчастью, пенсионерка умерла по дороге в больницу.

Кроме того, в больницу с симптомами отравления продуктами горения были доставлены трое несовершеннолетних жильцов соседней квартиры. Причины возникновения пожара предстоит определить специалистам.

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