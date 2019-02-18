Поздравления президенту продолжают поступать со всех уголков земного шара (ФОТО)

Поздравления президенту продолжают поступать со всех уголков земного шара (ФОТО)

Глава государства продолжает получать поздравления с днем рождения из разных частей света. 

Послание, в частности, поступило от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который высоко оценивает развитие двусторонних отношений и желает главе нашего государства крепкого здоровья.

Поздравительное послание поступило и от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая желает Игорю Додону в день его рождения “успехов на государственном посту, крепкого здоровья и благополучия”.

– Убеждена, что возобновление полноформатных контактов законодателей наших государств принесет позитивные результаты, – говорится в тексте поздравления.

Игорь Додон принял поздравления от своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева, который желает нашему лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном государственном посту.

– Уверен, что Ваша государственная деятельность будет и впредь содействовать развитию и процветанию Молдовы, повышению ее авторитета на международной арене, – пишет господин Назарбаев. 

Ранее главу государства с днем рождения поздравили также Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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