Позарился на чужое: в Тирасполе поймали рецидивиста, укравшего планшет

Позарился на чужое: в Тирасполе поймали рецидивиста, укравшего планшет

В Тирасполе по горячим следам раскрыли грабёж. 22 марта в милицию обратилась 27-летняя тираспольчанка с заявлением о том, что знакомый её матери похитил планшет.

Спустя несколько часов милиционеры задержали подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина пояснил, что успел продать гаджет знакомой потерпевшей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, пишет mvdpmr.org. Подозреваемый взят по стражу, планшет возвращён хозяйке.

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