Позарился на чужое: полицейские задержали угонщика двух автомобилей (ВИДЕО)

Позарился на чужое: полицейские задержали угонщика двух автомобилей (ВИДЕО)

21-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении двух угонов автомобилей.

Было установлено, что в течение 1-15 июля в секторе Буюканы мужчина угнал два автомобиля: Ford Sierra и VW Passat. Автомобили были припаркованы во дворах жилых домов на улицах Алба-Юлия и О. Гибу. Оба авто находились в нерабочем состоянии. Предполагаемый ущерб, нанесённый владельцам, составил 26 000 леев.

Вскоре подозреваемый был опознан и задержан. Мужчина признал свою вину и рассказал, что воспользовался услугами эвакуатора для вывоза авто на металлобазу. Стоит отметить, что ранее мужчину судили за хулиганство и мошенничество.

Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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