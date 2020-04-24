Позарился на чужое: на похитителя тротуарных плит завели уголовное дело

Позарился на чужое: на похитителя тротуарных плит завели уголовное дело

Ночью 23 апреля с территории профессионально-технического училища в селе Красная Горка пропали тротуарные плиты. Пропажу обнаружил сторож.

Вскоре правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 27-летний местный житель.

Выяснилось, что подозреваемый вывез 14 плит, пишет mvdpmr.org. Мужчина пояснил, что намеревался благоустроить территорию перед своим подъездом.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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