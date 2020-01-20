Позарились на чужое: двух воров-домушников поймали в столице (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали двух жителей столицы в возрасте 25 и 28 лет, подозреваемых в совершении квартирной кражи.

27 декабря в полицию обратился 65-летний мужчина, который сообщил об исчезновении из его квартиры кошелька. Как выяснилось, молодые люди, заметив незапертую дверь чужой квартиры, вошли внутрь и украли портмоне, в котором была банковская карта.

На момент ограбления на карте находилось около 60 тысяч леев. Впоследствии правоохранительные органы установили, что нарушители успели снять с нее примерно 32 тысячи леев. Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения.

Вскоре преступники были задержаны. Они признали свою вину. За содеянное им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.