Позарились на чужое: двое несовершеннолетних рыбничан ограбили приятеля

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В милицию обратилась мать одного из учащихся Рыбницкого политехнического техникума. Женщина пояснила, что из комнаты общежития, где проживает её несовершеннолетний сын, исчезли ценные вещи.

Вернувшись 28 февраля с занятий, парень обнаружил пропажу зарядного устройства и флеш-карты, пишет mvdpmr.org. Молодой человек рассказал о случившемся родным.

Вскоре рыбницкие оперативники установили личности двух подозреваемых. Ими оказались соседи потерпевшего 16 и 17 лет.

Как выяснили правоохранители, несколькими днями ранее у сына заявительницы собиралась компания. Гостям приглянулось чужое имущество. Забрав ключи от входной двери, злоумышленники без труда проникли в помещение и забрали вещи.

Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу. За кражу задержанным грозит уголовная ответственность.