Позарились на чужое: двое молодых людей попались на угоне мотоцикла (ВИДЕО)

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Двое мужчин, жители Кишинёва и Страшенского района, были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы за угон мотоцикла. Ущерб, нанесённый 28-летнему владельцу, составил 18 600 леев.

11 мая пострадавший обратился в полицию и сообщил, что ночью его припаркованный во дворе мотоцикл угнали. Полиция изучила видеоматериалы с камер наблюдения, установленных возле дома, где была совершена кража.

В результате злоумышленников удалось задержать. Мотоцикл был найден в жилище одного из задержанных в Страшенском районе.

Молодые люди признали свою вину. По факту угона было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф от 32 500 до 67 000 леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемых общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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