Позарились на чужие авто: столичные полицейские поймали двух угонщиков (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали двух мужчин из Страшенского и Дубоссарского районов. Их обвиняют в угоне двух автомобилей.

Первый инцидент произошёл 18 января. В полицию обратился 44-летний владелец автомобиля Mercedes и сообщил, что его авто, припаркованное на улице Мелестиу, угнали. Владелец уточнил, что его не было дома несколько дней, а когда мужчина вернулся, обнаружил пропажу. Ущерб был оценён владельцем в 85 000 леев. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в инспекторат. Злоумышленник признал свою вину. Машина была возвращена владельцу.

Другой случай произошёл в ночь с 3 на 4 февраля. Из двора дома на бульваре Дечебал был похищен автомобиль Volkswagen стоимостью 23 000 леев. В скором времени был задержан 33-летний подозреваемый. Мужчина сообщил, что угнал машину, чтобы покататься. Ранее он попадался в руки правоохранителей за аналогичные правонарушения, а также за кражи.

Согласно уголовному законодательству, задержанным грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы от 1 до 3 лет.