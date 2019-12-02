Позарилась на чужое: в столице задержали воровку-рецидивистку (ВИДЕО)

Позарилась на чужое: в столице задержали воровку-рецидивистку (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали 38-летнюю жительницу столицы за совершение нескольких краж. В октябре-ноябре задержанная украла коляску из детского центра, телефон из салона красоты и куртку с деньгами на автозаправке.

Общий ущерб, нанесённый пострадавшим сторонам, составил 10 500 леев. Благодаря записям с камер видеонаблюдения подозреваемую удалось опознать.

Нарушительница признала свою вину и рассказала, что украденное собиралась продать. Вещи были найдены у задержанной дома и возвращены владельцам. Стоит отметить, что ранее гражданку задерживали за аналогичные правонарушения.

Согласно закону, задержанной грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md