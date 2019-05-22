Повысился уровень воды в Днестре на участке Наславча-Дубэсарь

Повысился уровень воды в Днестре на участке Наславча-Дубэсарь

Гидрологический центр выпустил сегодня предупреждение о повышении уровня воды в реке Днестр между населёнными пунктами Наславча и Дубэсарь. Эксперты предупреждают, что уровень воды поднимется на 1,2-1,8 метра по сравнению с уровнем от 22 мая.

По словам гидрологов, местами в низинах вода затопит луга, передаёт moldpres.md.

– Повышение уровня воды в реке связано с «решением Агентства водных ресурсов Украины увеличить объём разлива воды из Днестровского водохранилища (р. Днестр) до 1 100 м3/с», – отмечает цитируемый источник.

Напомним, что в мае Гидрологический центр выпустил несколько предупреждений, в основном о повышении уровня воды на различных участках реки Прут.

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