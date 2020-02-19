Повышено единовременное пособие для врачей и фармацевтов, которые будут работать в сельской местности

Повышено единовременное пособие для врачей и фармацевтов, которые будут работать в сельской местности

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило изменение Методологии предоставления льгот молодым специалистам с медицинским и фармацевтическим образованием, направленным на работу в сельскую местность по распределению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Оно предусматривает повышение единовременного пособия для молодых врачей до 120 тыс. леев, передает МОЛДПРЕС.

Согласно решению кабмина, единовременное пособие составит 120 тысяч леев для врачей и фармацевтов и 96 тысяч леев для медицинского и фармацевтического персонала с профессиональным образованием. Деньги будут выплачиваться тремя равными частями: 40 тыс. леев и 32 тыс. леев соответственно по истечении первого месяца работы и затем в конце каждого года работы.

Одной из причин увеличения единовременного пособия для врачей и фармацевтов, которые будут работать в селах, является «острый кризис квалифицированных медицинских кадров, с которым сталкивается система здравоохранения Республики Молдова».

Для выплаты увеличенных пособий запланировано ассигнование из государственного бюджета средств на общую сумму 48,7 млн леев для 1260 получателей.

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