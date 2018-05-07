Повышение зарплат, соцжилье, поддержка молодых специалистов: решения Иона Чебана для медработников Кишинева (ВИДЕО)

Качество медицинских услуг и условия, в которых работают врачи, являются прямыми индикаторами качества жизни в целом в любой стране, в любом городе, поэтому для кандидата от Партии социалистов в генпримары Кишинева Иона Чебана и его команды эта область является приоритетной.

Об этом Чебан заявил в ходе тематической пресс-конференции, посвященной данному важнейшему вопросу. Он отметил, что для улучшения как положения врачей, так и качества предоставляемых медуслуг в столице можно сделать многое, и обрисовал конкретные решения.

Первым делом, по мнению Чебана, необходимо провести полную инвентаризацию всех медучреждений в муниципии Кишинев, чтобы иметь четкую картину и понять, какие меры следует предпринять в первую очередь. Для этого будет создана спецкомиссия и обрисован конкретный план действий.

– По моему мнению, все, что до сих пор делалось в этом направлении, делалось либо вслепую, без четкого видения реальных потребностей медучреждений столицы, либо с нежеланием, либо со скрытыми интересами. Мы предлагаем обеспечить максимальную прозрачность этого процесса, чтобы каждый гражданин знал о реальных потребностях каждого медучреждения и мог отслеживать, сколько денег, какое оборудование, какая мебель, когда и кому были предоставлены, – отметил Чебан.

Обеспечение медработников жильем

На посту генпримара Ион Чебан обязался предпринять соответствующие меры по возвращению в собственность муниципалитета мошеннически присвоенных земель, и некоторые из них позже будут использованы на строительство жилья для врачей.

– Мы воспользуемся вариантом государственно-частного партнерства, так как осознаем, что финансовые возможности примэрии довольно скромны. Однако эти партнерские отношения будут осуществляться в самых прозрачных условиях – от выбора партнера и, заканчивая финальным этапом проекта и выдачей ключей от жилья бенефициарам, то есть к врачам. Эта проблема может быть решена – нужно просто хотеть ее решить и знать, как действовать. Мы знаем и хотим, поэтому мы уверены, что мы добьемся успеха в реализации этой будущей муниципальной программы, – подчеркнул кандидат в генпримар.

Чебан подчеркнул, что остается на твердой позиции неприятия отчуждения участков, а также слияния либо ликвидации медучреждений.

– 7 февраля 2018 года мунсоветом было принято решение о выделении 10 млн леев на соцжилье. Однако, насколько мне стало известно, администрация примэрии, в том числе незаконн назначенная врио примара решили использовать эти деньги по-другому. Мы это проверим, и подчеркну: любая закупка, любой тендер должны осуществляться максимально прозрачно, – сказал он.

Чебан: Зарплата врачей должна быть срочно повышена!

Решение этой проблемы требует совместных усилий центрального и местного публичного управления, однако и локально можно внести существенный вклад.

– В качестве генерального примара я выйду с инициативой о создании специального фонда для врачей, который будет частью столичного бюджета. Этот фонд будет управляться советом, в состав которого войдут представители, как муниципалитета, так и врачей. Именно этот совет определит конкретный способ использования средств из фонда, чтобы каждый врач почувствовал положительное воздействие, – рассказал будущий примар.

Также он намерен инициировать создание консультативного совета врачей при генпримаре Кишинева. Этот совет будет периодически созываться и обсуждать самые серьезные проблемы, с которыми сталкивается медицинская система.

Поддержка молодых специалистов и студентов

Самым способным студентам, которые достигнут особых успехов в учебном процессе, будут выделены стипендии от генпримара. Также будут определены возможности для улучшения условий их проживания в общежитиях и условий обучения.

– Я официально обращусь в законодательный и исполнительный органы, чтобы молодых медицинских специалистов освободили от любых налогов в течение первых трех лет работы. Это позволит им лучше держаться на ногах, а также будет стимулом для них оставаться в системе, а не предпочитать другие рабочие места или, вообще уезжать из страны, – рассказал Чебан.

Кандидат в генпримары подчеркнул, что работа на улучшение положения врачей и ситуации в медучреждениях позволит достигнуть и гораздо лучших условий для граждан, пациентов, более более качественных услуг, которыми воспользуются люди, что чрезвычайно важно.