Повторится ли в Молдове итальянская трагедия: 40% мостов в стране находятся в аварийном состоянии (ВИДЕО)

Обрушение моста в Италии заставило пересмотреть вопросы безопасности во многих странах мира. В Молдове общественность обратила внимание властей на многочисленные сооружения. В центре внимания оказался и кишиневский виадук, ведущий из микрорайона Ботаника в центр столицы.

Молдавские сооружения эксплуатируются ещё с советского времени, но без предусмотренного для таких случаев ремонта, передаёт a-tv.md. По словам архитектора Аллы Кириченко, которая спроектировала трассу через Долину роз, после чего был построен знаменитый виадук, любое построение требует текущих ремонтов.

Несколько лет назад появилась информация, что из-за строительства, которое по нормативам запрещено под мостом, или по другим причинам, но Мало-малинский ручей изменил русло и стал подмывать несущие опоры виадука. Архитектор Николай Искимжи предупреждал: «Опорное основание одной из круглых колонн уже на 10 % вымыто. Её фундамент висит над ручьем”. Тогдашний мэр Дорин Киртоакэ обещал разобраться с проблемой всех путепроводов столицы. Общественность не особенно поверила этим словам и после итальянской трагедии потребовала провести экспертизу мостов. Действительно, мосты очень важно содержать в нормальном состоянии, отмечает и архитектор Алла Кириченко.

– Кто-то должен следить за построенными сооружениями, учитывать, поправлять. Вполне возможно, что очень изменилось геологическая ситуация в связи с застройкой. Может быть, грунты изменились. Может быть, плохо построено. Это должен решить эксперт, – сказала она.

По словам эксперта, построен виадук хорошо, другое дело, что он не поддерживается в надлежащем состоянии. Такие основательные сооружения могут прослужить и 50, и 100 лет, но только если чиновники не забудут проводить здесь ремонт, предусмотренный нормативами. Это подтверждает и декан факультета градостроительства и архитектуры Технического университета Молдовы Сергей Бежан, который уверен, что на мосту виадук все эти мероприятия не выполнились в срок.

– Это всё видно по дефектам и деформациям, которые происходят на проезжей части моста, это и деформационные швы, и трещины. Есть зоны, прилегающие к мосту, к которым нельзя дотрагиваться. Имеются в виду опоры моста, устои моста, подъездные сооружения. И то, что творится под этими виадуками, оставляет желать лучшего, – отметил он.

По мнению специалиста, на данный момент самая большая проблема – это Измаильский путепровод. Там серьёзную проблему, очень просто можно наблюдать под самим мостом, где несущие конструкции, особенно крайние балки, опоры все в трещинах или видна рабочая арматура, а деформационные швы абсолютно не работают. И это всё в один день может превратиться в катастрофу. Измаильский путепровод – это самое загруженное искусственное сооружение не только в столице, но и во всей Молдове. По нему проезжает до 70 тысяч машин в сутки. Огромное число людей рискуют каждый день, потому что этот мост в аварийном состоянии, утверждает Сергей Бежан. По его словам, сооружение надо срочно усилить, ограничить по нему движение и начать строительство новой дороги. Последняя общая экспертиза мостовых сооружений в Молдове проводилась в далеком 1992 году, сколько из них находятся в критическом состоянии – точных данных нет.

Стоит отметить, что в Молдове более тысячи виадуков, эстакад, путепроводов и прочих сооружений, которые обычные жители называют мостами. По данным технического университета, из этой тысячи с лишним срочного ремонта требует более 40%.